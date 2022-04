Technologie : Musk ne rejoindra pas le conseil d’administration de Twitter

Le fondateur de Tesla Elon Musk ne siégera finalement pas au conseil du réseau social Twitter, dont il est désormais le premier actionnaire.

«L’arrivée d’Elon au conseil d’administration devait devenir officiellement effective le 9 avril, mais Elon a fait savoir ce même matin qu’il ne rejoignait plus le conseil», a-t-il expliqué dans un message adressé au personnel de Twitter, qu’il a partagé sur la plateforme. «Nous avons apprécié et apprécierons toujours la participation de nos actionnaires, qu’ils siègent à notre conseil ou non. Elon est notre plus gros actionnaire et nous resterons ouverts à sa participation», a-t-il ajouté.