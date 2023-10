Musk se moque de Zelensky: «Cinq minutes sans demander des milliards de dollars d’aide»

Dans la nuit de dimanche à lundi, il a posté un montage photo ironique, censé montrer un Volodymyr Zelensky très tendu, accompagné de la légende: «quand ça fait cinq minutes que tu n’as pas demandé des milliards de dollars d’aide». Une pique en référence aux demandes du président ukrainien, qui cherche à obtenir de ses alliés occidentaux davantage d’armes et d’assistance financière pour la défense de son pays.

Pour Kiev, c’est «un encouragement direct de la propagande russe»

A Kiev, la publication n’a pas amusé. «Tout silence ou toute ironie à propos de l’Ukraine aujourd’hui est un encouragement direct de la propagande russe, qui justifie les violences et les destructions généralisées», a réagi le conseiller de la présidence ukrainienne Mykhaïlo Podoliak.

Relations complexes entre Kiev et Musk

L’homme d’affaires richissime, connu pour ses publications souvent outrancières, est à la tête de Starlink, réseau de communication par satellite qui a été essentiel pour l’armée ukrainienne. Mais il a récemment adopté des positions plus controversées sur le conflit, sujet qu’il commente régulièrement. L’Ukraine et Elon Musk entretiennent des relations complexes. Kiev l’avait remercié d’avoir déployé ses satellites, mais s’est plus tard indigné quand il a proposé que le pays cède des territoires pour obtenir la paix.