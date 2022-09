France/Grand Est : Muté de force, en 2020, pour avoir dénoncé ceux qui ne portaient pas le masque

«J'espère qu'on aboutira à l'annulation de la sanction»

«Je suis serein», a déclaré Anthony Smith à l'issue de l'audience. «Les conclusions de la rapporteure publique sont très claires, et j'espère qu'on aboutira à l'annulation» de la sanction. Il lui était reproché d'avoir exigé la mise à disposition d'équipements de protection individuelle, notamment des masques, et la mise en oeuvre de mesures de protection contre le Covid-19 au bénéfice de salariées d'une association d'aide à domicile à une époque où les masques, qui faisaient défaut, n'étaient pas obligatoires.

«Ce dossier est vide, je n'ai fait que mon travail d'inspecteur du travail», a ajouté M. Smith, entouré par plusieurs dizaines de personnes, dont les députées LFI Mathilde Panot et Caroline Fiat, venues le soutenir. Il a fustigé une sanction prise «pour des raisons politiques» et une «attaque contre les inspecteurs et inspectrices du travail». Son avocat, Me Renaud Fages, a quant à lui dénoncé un "dossier monté de toutes pièces", "pour taper sur un syndicat, la CGT", organisation dont son client est adhérent.