Surf sur le Net : MxNitro, le navigateur «le plus rapide du monde»

Doté d'une interface dépouillée, la nouvelle plateforme de l'éditeur Maxthon mise sur la vitesse. Et le résultat est là. Les sites spécialisés le recommandent déjà.

La société Maxthon a lancé une version bêta du nouveau navigateur web MxNitro qui est présenté comme «le plus rapide du monde sur Windows». En développement depuis mars 2014, le logiciel assure s'installer et démarrer trois fois plus vite que Chrome 37, considéré comme le navigateur pour PC Windows le plus rapide du marché. Il est aussi censé charger les pages web 30% plus rapidement que le navigateur de Google.