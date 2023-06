Tradition musicale au Luxembourg : «My Urban Piano» encourage les rencontres dans la capitale

1 / 5 17 pianos sont installés dans les rues de la capitale. Vincent Lescaut Vincent Lescaut Vincent Lescaut

Du 25 mai au 18 juin 2023, 17 pianos sont installés dans les rues de Luxembourg-Ville. Dans le quartier Gare, nous nous sommes arrêtés à proximité du piano situé rue de Strasbourg. Un piano décoré par le foyer scolaire du quartier et parrainé par la ville de Luxembourg et le service des sports.

«Dans la rue, on peut trouver des jeunes qui ont du talent», s'étonne Monzer, jeune homme originaire du Cap-Vert. «Cela fait du bien d'entendre de la musique jouée au piano. Cela me fait penser à la liberté. Je n'ai pas encore découvert les 16 autres pianos installés dans toute la ville de Luxembourg, mais celui-ci me plaît particulièrement. Et je les croise tous les matins en partant au travail. Cela me fait vraiment plaisir d'entendre de la musique. Cela me change les idées. Il y a vraiment du talent au Luxembourg».

«On y reste plus de cinq minutes»

Originaire du quartier Gare à Luxembourg-Ville, Jessica, 19 ans, ne s'est pas posé la moindre question lorsque nous lui avons demandé de se mettre au clavier. «J'adore jouer du piano», nous confie-t-elle, «et c'est vraiment une bonne initiative d'en avoir installé, à l'extérieur, aux quatre coins de la capitale. Quand je rentre de l'école, je dis immédiatement à ma sœur: "allez, on s'arrête ici, je vais jouer du piano". Elle m'accorde cinq petites minutes, mais on finit par rester beaucoup plus longtemps».

Et la jeune femme confirmer les propos de Monzer. My Urban Piano, «c'est aussi l'occasion de découvrir de véritables talents dans la rue», souligne encore Jessica. «Peu de personnes jouent vraiment du piano, et c'est très chouette de pouvoir en jouer dehors. C'est aussi l'occasion de rencontrer des gens spontanément et par la suite, on a la possibilité d'échanger et de se revoir grâce à la musique».