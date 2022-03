Mylène revient dans un clip rose bonbon…

Déguisée en princesse, diadème dans les cheveux et jupon à froufrous, pour son dernier clip, la chanteuse française se met en scène dans un énorme chou à la crème, large sourire et optimisme à gogo…

Vous voyez vraiment la mystique et mystérieuse Mylène peinte en rose des pieds à la tête? Elle se roulait bien sur un parterre de fleurs dans «Appelle mon numéro», me direz-vous... Une entorse à la règle du noir et du sordide sans doute.