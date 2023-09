Myriam Cecchetti: «Pour changer nos modes de vie, il faut assumer de pénaliser certains»

Myriam Cecchetti entend incarner une opposition de gauche à la Chambre des députés. Sara Lima

L'essentiel: Que répondez-vous à ceux qui disent que vous êtes un parti extrémiste?

Myriam Cecchetti: (Rires). On nous accuse d’être trop extrêmes, mais quand on écoute les autres évoquer la crise du logement, par exemple, ils reprennent nos propos. Donc qui est trop extrême? Ils disent que la semaine de 32h de travail n’est pas réaliste, mais une entreprise privée le fait au Luxembourg.

Vous présentez-vous comme un parti d’opposition ou voulez-vous faire une coalition?

Il faut rester réaliste, nous n’avons que deux sièges. Nous espérons que les gens vont se rendre compte qu’il faut une opposition forte, nous sommes la seule voix de gauche. Je n’imagine pas de coalition, car l’écart est trop important entre ce que nous avons dit et les réponses que l’on a eues de la part des autres partis durant la dernière législature.

Une ancienne institutrice à la Chambre

Qu’est-ce qui doit être réformé au niveau de l’Adem?

Avec l’Adem et l’Onis, le problème du chômage est réparti dans deux ministères. Il faudrait que l’Adem ait la mainmise. Les gens qui sont au chômage ont souvent des soucis, ils sont par exemple sanctionnés parce qu’ils ont des problèmes pour ouvrir des courriers, etc. Il faut leur tendre la main, mais pas les sanctionner et considérer qu’ils sont fainéants.

Vous voulez augmenter les indemnités pour les sans-emplois. Cela ne risque pas de décourager le retour au travail?

Les gens que je connais sont très contents de se lever et d’aller travailler. Les gens veulent faire partie de la société et ne pas rester seuls à la maison. Si l’on donne de l’argent aux gens, ils ne vont pas profiter, ils vont quand même vouloir aller travailler.

Croyez-vous à la théorie de Rifkin sur la fin du travail?

Avec les nouvelles technologies, certains travaux vont être réalisés par des machines. Cela peut permettre aux gens d’éviter les tâches difficiles. Il faut trouver autre chose: nous proposons la réduction du temps de travail, qui permet de mieux le partager.

Nathalie Oberweis et Myriam Cecchetti siègent actuellement en tant que députées. Editpress

Vous êtes pour les 32 heures par semaine, la 6e semaine de congé payé, la fin du tourisme à la pompe. La perte de compétitivité ne vous inquiète pas?

On dit toujours que si l’on gagne trop, nous ne serons plus compétitifs. C’est faux. Il faut changer de recettes, changer de société. Il y a des secteurs à imaginer, par exemple en développant le cannabis médical. Il faut vraiment diversifier et ne pas dépendre d’une branche trop importante, comme la place financière.

Faut-il réformer les pensions, sachant que vous voulez augmenter les petites pensions?

Les gens qui travaillent déjà beaucoup et dur, on leur dit qu’il faut travailler encore plus dur et longtemps. Alors que les chômeurs de longue durée ont souvent plus de 50 ans, à quoi bon les faire travailler jusqu’à 75 ans? Ceux qui ont cotisé 40 ans doivent avoir une pension.

Sur la sécurité, quelles sont vos pistes?

Qui nous gêne dans le quartier Gare? Les drogués, qui sont des malades. Les SDF qui dorment dans la rue, qui mendient et ne veulent pas aller dans les structures. Il faut se demander pourquoi. Les associations n’ont pas les moyens et le personnel pour venir en aide aux plus démunis.

Un mix énergétique 100% renouvelable en 2045, c’est réaliste?

Si on veut le faire, on va le faire! Si on ne met pas d’objectif chiffré, on n’y arrive pas. Et il faut s’engager, car trop de toits appartenant à l’État ou aux communes n’ont pas de panneaux solaires. Il faut aider les gens à s’engager, surtout les plus démunis.

Faut-il revoir les rythmes scolaires?

Oui, car les journées sont trop longues. De plus, les enfants sont orientés trop tôt, vers 12 ans. Il faut un tronc commun vers 15-16 ans et laisser les enfants aller vers la section qui leur convient le mieux. Beaucoup de choses ont été lancées pour l’Éducation nationale ces dernières années, mais sans faire de vrai bilan par la suite.

Marc Baum (à gauche) et David Wagner (à droite) ont débuté le mandat, que leurs deux collègues ont terminé, selon le principe de la rotation des mandats en vigueur chez déi Lénk. Editpress/Julien Garroy

Comment s’assurer que le logement ne dépasse pas 25% du budget des ménages?

Il faut mettre un couvercle sur les loyers. Même les propriétaires ont des difficultés pour payer leur crédit, tandis que les loyers flambent. Cela ne peut pas continuer comme ça! Seuls les plus riches ont l’argent pour acheter des maisons, qui ont beaucoup plus de valeur.

Dans quel but voulez-vous réduire la vitesse sur les routes?

Ce n’est pas populaire, je le sais. On dit toujours que les nouvelles routes doivent apaiser les villages. On peut déjà apaiser celles où il y a des maisons-relais, écoles, etc. Rouler moins vite est utile aussi pour l’environnement.

La voiture électrique est-elle la solution?

C’est l’une des solutions. Il y aura toujours des endroits où l’on aura besoin de voitures, camions, bus. Mais il faut aider les gens, qui même avec les aides de l'État, ne peuvent pas s’acheter de véhicule électrique. Tout le monde ne peut pas utiliser les transports publics, du fait des lieux d’habitation ou des horaires de travail. Même s’il faut en faire plus, augmenter les cadences, etc.

Qu’est-ce qui est positif dans l’action du gouvernement?

Ils ont mis des accents sur l’écologie, mais cela ne va jamais assez loin. Trop peu de choses ont été modifiées. On essaie toujours que personne ne perde rien, mais pour changer les modes de vie, il faut parfois assumer d'en pénaliser certains.