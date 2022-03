MySpace se relooke pour étouffer Facebook

Le site de sociabilité présentera aujourd'hui

un nouveau visage. Avec pour but avoué d’enrayer le leadership de Facebook.

Les changements concerneront principalement la page d’accueil du site, la navigation, le lecteur multimédia My-Space TV, ainsi que les fonctionnalités de recherche, qui permettront non seulement de rechercher une personne par zone géographique, mais aussi par tranche d’âge. Un outil permettra également d’éditer et de personnaliser son profil d’utilisateur. La version sera compatible avec les téléphones portables et les messageries instantanées.