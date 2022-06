Guerre en Ukraine: Mystère en Suisse: qui a acheté trois tonnes d'or russe?

Plus de trois tonnes

Mais le tabou semble avoir été brisé. Selon Bloomberg, plus de trois tonnes d’or russe ont en effet été expédiées vers la Suisse en mai dernier, pour une valeur d’environ 200 millions d'euros. Une première depuis le début de la guerre fin février. L’information a été confirmée par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, qui précise que l’or était destiné à des raffineries.

Et c’est là que le mystère demeure. En Suisse, les grandes raffineries sont toutes sous l’autorité de la London Bullion Market Association. Quatre d’entre elles traitent ensemble les deux tiers de l’or mondial: la raffinerie MKS, basée à Genève, Metalor Technologies, qui siège à Neuchâtel, Argor-Heraeus, basée à Mendrisio et finalement Valcambi, qui siège à Balerna. Cependant, toutes ont déclaré ne pas avoir acheté cet or. Contactée par la RTS, l’Association suisse des fabricants et commerçants de métaux précieux confirme également qu’aucun de ses membres n’est à l’origine de ces importations.