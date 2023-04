Mystère sur un carnage à l'anniversaire d'une lycéenne

La police a limité ses prises de parole et n'a laissé filtrer que très peu de détails sur les circonstances. Aucune arrestation n'a été annoncée, et on ignore le mobile de l'auteur présumé des tirs. Tout juste sait-on que des tirs ont interrompu la fête d'une adolescente, qui célébrait son seizième anniversaire dans une salle de danse de Dadeville.