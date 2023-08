Et si les Rolling Stones sortaient un nouvel album?

Le texte distille en effet plusieurs allusions peu discrètes aux Rolling Stones, citant des titres phares comme «Gimme Shelter» et «Satisfaction», et affirmant que la société a été fondée en 1962, qui se trouve être la date de création du groupe.

Et le point sur le «i» du mot «diamonds» reprend le célèbre logo en forme de bouche tirant la langue.

Pas d'album depuis 2016

Dernier indice, la publicité renvoie vers un site internet «hackneydiamonds.com» qui porte la signature du label Universal Music. Et il est possible, via ce site, de s'inscrire à une liste de diffusion, gérée par la maison de disques.