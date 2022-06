Concerts et festivals : Mystérieuses piqûres? «Un sujet que l’on prend très au sérieux»

LUXEMBOURG – S'ils ne sèment pas la panique , les cas de piqûres dans des concerts à l'étranger rendent vigilants les organisateurs.

Psychose ou véritable phénomène? En France et en Belgique plusieurs dizaines de cas de piqûres, avec ou sans injection de drogue, ont été dénoncées, ces dernières semaines, dans des bals, concerts et festivals, ou boîtes de nuit.

À l'heure où, au Luxembourg aussi, la vie festive reprend enfin (tous) ses droits et l'agenda de concerts déborde, les organisateurs se veulent vigilants. «C’est quelque chose qu’on regarde de très près. On prévient nos services de sécurité et de secours sur le site. Toutes les personnes responsables dans le festival sont vigilantes là-dessus, car c’est un vrai sujet. On voit qu’il y en a de plus en plus», confie Loïc Clairet, directeur général des Francofolies d’Esch. Si l'Atelier n'a pas souhaité se prononcer sur le sujet, John Rech, directeur du centre culturel Op der Schmelz à Dudelange, ne s'affole pas.