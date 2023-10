Mystérieux vol de mitrailleuses dans l’armée brésilienne

Les autorités militaires ont été notifiées de la disparition de ces armes automatiques - treize mitrailleuses calibre 50 et huit calibre 7.62 - le 10 octobre, dans l’arsenal d’une base de Barueri, à 30 km de São Paulo (sud-est). Des responsables politiques ont fait part de leur inquiétude de voir ces armes tomber entre les mains du crime organisé, dans un pays où les affrontements entre gangs rivaux sont fréquents, tout comme les fusillades entre narcotrafiquants et forces de l’ordre.

Il s’agit du vol le plus important d’armes dans des installations militaires jamais recensé au Brésil, selon l’ONG Instituto Sou da Paz, qui surveille l’appropriation illégale d’armes à feu issues de forces de sécurité. Illégales au Brésil pour tout usage non militaire, les mitrailleuses calibre 50 mesurent plus d’un mètre, pèsent jusqu’à 58 kg et peuvent abattre un avion. Les armes automatiques calibre 7.62 pèsent 4,5 kg et peuvent tirer 700 balles par minute.