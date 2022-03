N'achetez pas n'importe quoi

LUXEMBOURG - Chaque année à la même date, c'est la course à l'armement. Saint-Sylvestre oblige, chacun cherche à célébrer la nouvelle année de la meilleure des façons.

Pourtant, l'usage des feux d'artifice et autres pétards est très réglementé . Ainsi, chaque point de vente doit avoir une autorisation pour vendre.

Seuls les articles classes I et II peuvent être vendus à des fins de divertissement et ils ne peuvent l'être à des mineurs de moins de 16ans. Les commerçants, de leur côté, ne peuvent stocker plus de 100kg de ces engins.