Alerte aux virus au Luxembourg: «N'emmenez pas les nourrissons dans les supermarchés»

«La pression est toujours énorme. La situation ici à la clinique des enfants reste très tendue», souffle ce vendredi la Dr Isabel de la Fuente, pédiatre spécialiste en maladies infectieuses au CHL. «Nous fonctionnons en mode de crise parce que nous avons un taux d'hospitalisation record pour les dix dernières années, avec entre 55 et 60 enfants hospitalisés en continu». Vendredi matin, la Kannerklinik comptait aussi huit enfants en soins intensifs, la moitié pour bronchiolite. Si cette dernière est la principale cause de cette vague d'hospitalisations, elle s'est stabilisée.

«Il faut mettre les nourrissons dans une bulle»

La Santé a mis en place des «plans de montée en charge entre les différentes cliniques qui sont à même de prendre en charge des petits enfants. On avait ajouté des lits supplémentaires, qui sont maintenant occupés, la réserve sanitaire est activée. On cherche à mobiliser toutes les ressources possibles. Le personnel de santé fait preuve d'une grande flexibilité, d'une grande créativité», poursuit la ministre. Mais, après des années de Covid, ce personnel «est épuisé».

À ce stade, «seule la population générale peut nous aider», reprend la Dr de la Fuente. Elle précise au passage que les plus petits, notamment les moins de 6 mois, sont les plus susceptibles de développer des complications pulmonaires liées à la bronchiolite. La grippe, elle, est particulièrement dangereuse jusqu'à 2 ans, voire 5 ans. «Il faut mettre les nourrissons dans une bulle, vraiment les protéger. Il faut les garder à la maison, ne pas les emmener dans les supermarchés, ou les grosses collectivités», martèle-t-elle. «Les plus petits ne peuvent pas se protéger eux-mêmes», glisse la ministre Paulette Lenert. Aux adultes de prendre les mesures nécessaires. Comme garder le enfants à la maison plutôt qu'à la crèche, quand c'est possible.

Les Dr Isabel de la Fuente et Serge Allard, président de la Société luxembourgeoise de pédiatrie, rappellent aussi quelques gestes élémentaires pour protéger vos enfants et aider les services de santé à sortir la tête de l'eau. «Il faut appliquer l'hygiène des mains, énormément ventiler et garder toute personne malade à l'écart des nourrissons». Pour Paulette Lenert, «la population peut faire beaucoup, en adoptant les gestes barrières, en remettant le masque dans les endroits un peu chargés. Ça peut freiner énormément la circulation du virus. On espère que tout le monde soit solidaire et qu'on puisse réduire cette circulation dans les semaines à venir, pour garder un équilibre raisonnable».