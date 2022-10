Football : N'Golo Kanté forfait pour le Mondial

«Ce n'est évidemment pas idéal. C'est décevant pour lui et pour nous. On doit attendre pour voir le degré de gravité et on avisera», avait indiqué son entraîneur Graham Potter cette semaine, évaluant la durée de sa convalescence à «plusieurs semaines». D'après les informations de nos confrères, le joueur de 31 ans (53 sélections, 2 buts) ne sera pas remis pour le Mondial.