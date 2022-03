Au Luxembourg : «N'organisez plus de transport à grande échelle» de réfugiés d'Ukraine

LUXEMBOURG – Le ministre des Affaires étrangères demande aux résidents de ne plus organiser de transports massifs de personnes fuyant la guerre en Ukraine vers le Luxembourg, si leur logement n'est pas assuré.

En ce moment, «les services compétents travaillent à plein régime pour accueillir dans les meilleures conditions les personnes fuyant la guerre et pour traiter leurs demandes pour le statut de protection temporaire». Avec des services très occupés et des structures qui se remplissent aussi vite qu'elles s'ouvrent, le ministre demande «aux citoyens et résidents luxembourgeois de ne plus organiser de transports, à grande échelle», de réfugiés d'Ukraine. Sauf si «des arrangements privés pour le logement à court et moyen terme ont été faits par les organisateurs».