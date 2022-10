Galaxie d'Amnéville : «N'oubliez pas les paroles» part à la rencontre de son public

L'essentiel t'invite à venir affronter sur scène les maestros et les musiciens qui font le succès de l’émission.

Spectacle

Le plus grand karaoké de France : «N'oubliez pas les paroles» part à la rencontre de son public! Le temps d'une soirée, découvrez un concert exceptionnel et interactif qui ravira tous les fans de l'émission. Les Zikos ainsi que les plus grands Maestros du jeu traversent le petit écran pour venir chanter en live.