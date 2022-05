Nouvelle coiffure : Nabilla copie la maman des Kardashian-Jenner

La starlette a adopté une nouvelle coiffure qui la fait ressembler à Kris Jenner.

Il faut avouer qu’il y a un petit air de ressemblance entre la jeune femme et la maman de Kourtney, Kim, Rob et Khloé Kardashian, ainsi que de Kendall et Kylie Jenner. Reste à savoir si c’est un compliment pour Nabilla, 30 ans, ou pour Kris Jenner, 66 ans.