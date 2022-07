«On a failli louper l'avion» : Nabilla découvre les voyages avec deux enfants: «J'ai trop galéré»

Après avoir accouché à Paris d'un petit Leyann le 5 juin dernier puis avoir enchaîné le tournage d'une nouvelle émission pendant un mois et demi, Nabilla s'est envolée pour des vacances bien méritées avec toute sa petite famille. Sauf qu'avant de pouvoir mettre les orteils dans la piscine, il faut endurer le trajet et c'est la première fois que la starlette voyageait avec ses deux enfants. Une vraie aventure qu'elle a partagée avec ses abonnés.

«Plus jamais je prends de vols d'avions normaux, j'ai galéré de fou», a-t-elle confié sur Snapchat. «J'ai dû prendre un vol commercial parce que j'avais quinze valises, je n'avais pas le choix et toutes mes valises faisaient plus de 32 kilos, j'avais oublié cette règle. On peut avoir autant de valises qu'on veut mais elles ne doivent pas dépasser les 32 kilos chacune. Il y en a une qui faisait 36, l'autre 40, l'autre 38... elles dépassaient toutes!».

Résultat, la starlette a dû acheter une valise et redispatcher toutes ses affaires pour être en règle. «On a failli louper l'avion». Une fois (enfin) installée, elle s'est rendu compte qu'elle n'avait pas fait de dose de lait pour Leyann et qu'elle n'avait pas non plus la cuillère doseuse. «J'ai commencé à paniquer» et «j'ai fait à vue d'œil».