Anniversaire : Nabilla, en couple depuis 10 ans, fond en larmes

La starlette a confié qu’elle avait été «anéantie» de ne plus avoir ce bijou «parce que c’était sentimental». Son mari le lui avait offert lors de leur mariage à la mairie à Londres en mai 2019 , alors qu’elle était enceinte de Milann.

Et ils reviennent de loin: si aujourd’hui ils forment une jolie petite famille avec leurs deux fils, Milann et Leyann, ils ont traversé pas mal d’épreuves. Personne n’a oublié les coups de couteaux portés par la starlette à son compagnon en 2014, qui l’ont conduite à la maison d’arrêt de Versailles pendant 40 jours. Lors du confinement en mai 2020, le couple avait connu de grosses tensions et était au bord de l’implosion. «Je pense qu’on ne se supporte plus», avait-elle confié avant que tout ne rentre dans l'ordre.