Paris : Nabilla est maman pour la deuxième fois

L'influenceuse a donné naissance à un garçon le 5 juin 2022 et a dévoilé son prénom original.

L’ancienne star de téléréalité, âgée de 30 ans, avait choisi d’accoucher à Paris, pour pouvoir être plus proche de sa grand-mère, de ses parents, ainsi que de sa meilleure amie, Jessica. «Dubaï, c’est génial mais je n’ai pas envie d’accoucher ici et d'être toute seule dans ma petite maison. Moi je veux voir ma famille et que ce soit magique et ça, à Dubaï, ça n’aurait pas été possible», avait-elle confié en avril 2022.