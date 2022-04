Grossesse compliquée : Nabilla hospitalisée: «Je suis tombée par terre»

La starlette vit une fin de grossesse difficile et multiplie les allers et retours à l'hôpital. Lundi, elle y est allée pour une chute de tension.

«Ce matin je me suis levée du lit, je suis tombée par terre», a-t-elle confié sur Snapchat. «J'ai fait une chute de tension donc je suis partie à l'hôpital pour faire des petits tests et surtout pour faire des perfusions dont du fer». La jeune femme souffre d'anémie, comme pour sa première grossesse. Elle s'était déjà rendue à l'hôpital, le 6 avril dernier, car «elle ne sentait plus son bébé bouger».