À Dubaï : Nabilla met (encore) le paquet pour l'anniversaire de Milann

Le fils de Nabilla et Thomas Vergara fêtait son 3e anniversaire mardi. Hors de question évidemment de ne pas organiser une énorme fête.

1 / 14

Vous avez prévu un petit marbré, un paquet de bonbons, une guirlande et deux copains pour les 3 ans de votre fils? Ne regardez pas les photos de l'anniversaire du petit Milann... La fête aurait de quoi filer des complexes à n'importe quel parent. Après la jungle et les dinosaures pour ses un et deux ans, le fils de Nabilla et Thomas Vergara a eu droit à un méga-anniversaire de superhéros.

Il a enfilé son costume de Spiderman et a pu croiser tous les Avengers venus spécialement pour lui. Il a eu droit à un gâteau immense, un magicien et des milliers de confettis. «SOS qui va nettoyer?», s'interroge Nabilla. Pas elle, on s'en doute…

La maman de 30 ans a publié des photos d'un shooting spécial avec son fils et lui a rendu hommage: «Tu as changé ma vie, je suis la plus heureuse de toutes les mamans je t’aime plus que tout au monde mon petit». On imagine que la première bougie de son 2e fils, Leyann, ne sera pas planté sur un quelconque gâteau au chocolat le 5 juin prochain…