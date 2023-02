Grosse fête à Courchevel: Nabilla n'est pas enceinte pour son anniversaire, alors elle en a profité

C’est à Courchevel, station de ski réputée pour son ambiance chic et ses hébergements luxueux, dans les Alpes françaises, que Nabilla Vergara a célébré son 31e anniversaire, dimanche. D’après les vidéos publiées sur Instagram, l’ex-starlette de téléréalité, avec son mari et des amis, ont l’air d’avoir passé un très bon moment lors de cette journée spéciale. Au programme: bouteille de champagne géante, repas, musique et danse sur la terrasse ensoleillée d’un restaurant d’altitude. On rappellera que la Franco-Suisse avait célébré son 30e anniversaire de manière plus calme, à Phuket en Thaïlande, alors qu’elle était enceinte.