«Un peu pesant» : Nabilla souhaite quitter Dubaï parce qu'elle s'ennuie

L’influenceuse et son mari Thomas veulent revenir s’installer en Europe et songent à déménager à Londres.

Après bientôt trois ans à Dubaï, Nabilla commence à en avoir un peu marre et pense même à revenir vivre en Europe, comme elle l’a confié sur les réseaux sociaux. «À Dubaï, je me sens bien, mais d’un côté je me sens vraiment éloignée de tout. Y’a pas non plus 45 choses à faire. La vie extérieure est très restreinte étant donné qu’il fait toujours chaud (…) C’est vraiment sympa, mais pour y vivre à l’année, je ne vous cache pas que c’est un petit peu lourd, un peu pesant», a dit la mère de deux enfants, ajoutant qu’elle réfléchissait à emménager à Londres.