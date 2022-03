Nada Surf en concert

LUXEMBOURG-VILLE - Revenus avec leur cinquième album, «Lucky», début février, les Nada Surf se présenteront mardi sur la scène de l'Atelier de Luxembourg-Ville. Ce groupe new-yorkais se situe avec des chansons entre rock et pop. Il entretient un lien particulier avec la France où il a su se bâtir une communauté de fans, mais n'est pas non plus inconnu dans le reste de l'Europe.