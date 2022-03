Tennis : Nadal abandonne

L'Espagnol, tête de série numéro 2, a perdu son titre à l'Open d'Australie, abandonnant en quarts de finale face au Britannique Andy Murray (numéro 5) après avoir été mené 6-3, 7-6 (7/2), 3-0 mardi.

Jouant un tennis très intelligent et résolument agressif, Murray avait largement dominé Nadal dans les deux premiers sets. (AFP)

Dominé dans le jeu, Nadal, qui n'avait pas semblé diminué outre-mesure jusque-là, a appelé le soigneur au début du troisième set. Il lui a dit qu'il avait commencé à ressentir une douleur au genou droit dans la deuxième manche. Après avoir interrompu la partie à 1-0 15-15 au troisième set, Nadal a aussitôt perdu son service, avant de jeter l'éponge quelques minutes plus tard.

Jouant un tennis très intelligent et résolument agressif, Murray avait largement dominé Nadal dans les deux premiers sets. Il rencontrera le Croate Marin Cilic en demi-finale. C'est une journée noire pour Nadal qui paye cher cette sortie précoce.

Lorsqu'il avait quitté Melbourne il y a un an, il était numéro 1 mondial, champion olympique et détenait trois des quatre titres du Grand Chelem, seul l'US Open lui échappant encore mais, disait-on alors, pas pour longtemps. Moins de douze mois plus tard, il a perdu tout ce qu'il pouvait perdre. Battu à Roland-Garros, forfait à Wimbledon, défait en Australie, il va également reculer au troisième rang mondial au prochain classement ATP, dépassé par le Serbe Novak Djokovic. Il lui reste son titre olympique.