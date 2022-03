Tennis : Nadal dégringole à l'ATP

Le Serbe Novak Djokovic récupère la place de numéro 2 au détriment de l’Espagnol qui tombe à la 4e place, derrière Andy Murray. Côté femmes, Serena Williams demeure solide leader.

Le Luxembourgeois Gilles Muller est désormais 459e, il perd 171 places, notamment à cause d’une blessure qui l’a tenu éloigné du circuit.

L’Américaine Serena Williams est plus que jamais la reine du tennis mondiale. Sa victoire contre Justine Henon samedi n’a fait que conforter cette position. Sortie de sa retraite cette saison et finaliste malheureuse samedi à Melbourne, la Belge devra attendre de disputer un 3e tournoi pour être classée. Virtuellement, Henin pointe autour de la 40e place. Les deux meilleures progressions dans le Top 20 sont à mettre à l'actif des deux Chinoises Li Na et Zheng Jie, demi-finalistes à Melbourne. Li Na grimpe de la 17e à la 10e place alors que sa compatriote fait un bond de 15 places pour pointer en 20e position.