US Open : Nadal perd un set mais file au 2e tour

L’Espagnol a cédé un set à l’Australien Rinky Hijikata (198e et invité) avant de prendre nettement le dessus. Il affrontera l’Italien Fabio Fognini (60e) pour une place au troisième tour.

Rafael Nadal n’avait plus joué à New York depuis qu’il y avait gagné le 19e de ses 22 titres du Grand Chelem en 2019. AFP

Rafael Nadal, 3e mondial, a cédé un set à l’Australien Rinky Hijikata (198e et invité) avant de prendre nettement le dessus et de se qualifier avec autorité 4-6, 6-2, 6-3, 6-3 pour le 2e tour de l’US Open. «Je suis très heureux d’être là, j’ai bien cru ne jamais revenir…», a-t-il lancé à la foule. Entre le Covid-19 et les blessures, l’Espagnol de 36 ans n’a plus joué à New York depuis qu’il y avait gagné le 19e de ses 22 titres du Grand Chelem en 2019.

«J’étais un peu nerveux pour mon premier match ici depuis trois ans. Ce n’était pas parfait. Mais ce n’était pas le jour pour jouer parfaitement, c’était le jour pour juste faire le travail et c’est ce que j’ai fait. Ça me satisfait», a-t-il dit plus tard en conférence de presse.

Après ses douleurs insoutenables au pied, il s’est blessé aux abdominaux à Wimbledon, où il a été contraint au forfait avant sa demi-finale contre Nick Kyrgios. «Je n’ai pas beaucoup joué ces cinquante derniers jours, tout juste un match», a-t-il souligné, en référence à sa défaite dès son entrée en lice à Cincinnati.

Physiquement prêt

Mais il a semblé physiquement prêt mardi à New York et il affrontera l’Italien Fabio Fognini (60e) pour une place au troisième tour. Au total, Nadal a remporté quatre fois le Majeur américain. Face à Hijikata, qui a joué crânement sa chance d’entrée de jeu sur le pourtant très impressionnant et très bruyant court Arthur-Ashe, le Majorquin a laissé passer la tempête au premier set.

Puis il a pris le contrôle de la partie, notamment grâce à son coup droit dévastateur qui a souvent fait mouche le long de la ligne. Il a d’ailleurs conclu la partie à sa cinquième balle de match sur un de ses extraordinaires coups droits en bout de course. «C’était une bataille difficile, longue de trois heures. Quelque part, ça aide probablement. Je sais ce que je dois faire de mieux pour les deux prochains jours», a résumé Nadal.