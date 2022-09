US Open : Nadal s'est ouvert le nez avec sa raquette

Comme lors de son entrée en lice à New York, «Rafa» a lâché le premier set contre Fabio Fognini avant de se reprendre. Il s’est également blessé avec sa propre raquette.

Auteur d’un début de match catastrophique et malgré un coup de raquette dans le nez, Rafael Nadal, 3e mondial, enversé l’Italien Fabio Fognini (60e) 2-6, 6-4, 6-2, 6-1, jeudi au 2e tour de l’US Open. «C’est un des pires débuts de partie de ma carrière. Je suis toujours là et ça veut beaucoup dire pour moi, a commenté le Majorquin dans l’enceinte du Arthur Ashe. Mais ce n’était pas un bon match», a-t-il insisté.

Il semblait alors se diriger vers une victoire tranquille, mais un incident a failli de nouveau modifier le cours de la partie alors que Nadal menait 3-0 dans le 4e set: sur un revers en extension, sa raquette a rebondi par terre et lui est revenue en plein visage. À moitié sonné, saignant de l’arête du nez, l’Espagnol s’est allongé, les yeux fermés, le temps de se faire soigner sur le court.

«J’étais un peu sonné et ça fait un peu mal, a-t-il raconté. Ca m’était déjà arrivé avec un club de golf, mais jamais avec une raquette de tennis!» Il a repris le jeu, un pansement sur le nez, et a mis quelques minutes et quelques échanges à retrouver son jeu, mais Fognini n’a pu, su en profiter.