Tennis : Nadal vers un cinquième sacre à Roland-Garros

Un quadruple vainqueur, un finaliste et deux novices sont au programme des demi-finales de Roland-

Garros, vendredi.

Du côté de l’expérience, Nadal, qui vise un cinquième sacre, et Söderling, battu en finale l’an passé par Federer et qui a pris sa revanche cette année en battant le numéro un mondial en quarts. Du côté de la découverte, Berdych et Melzer, qui figurent dans le dernier carré d’un tournoi du Grand Chelem pour la première fois de leur carrière.