En France : Nadia, 5 ans, de la terre jihadiste à la vie chez son grand-père

L'intégration des mineurs en France après avoir vécu avec des jihadistes est un réel parcours du combattant. Sofiane a hâte d'accueillir sa petite fille, arrivée il y a 10 mois.

Le tableau à craie, les peluches et le lit cabane aux couleurs vives n'attendent qu'elle. Arrivée en France à l'été 2021, Nadia (prénom modifié), 5 ans, née de parents jihadistes, devrait bientôt emménager chez son grand-père, après des retrouvailles graduelles et sécurisées. «Ca m'a pris trois mois pour la voir» après son arrivée sur un tarmac francilien, raconte le grand-père Sofiane (prénom d'emprunt). Elle avait «la bouche pratiquement noire», pleine d'abcès. Elle avait «très peur des hommes», réminiscence des combats et des souffrances des camps de déplacés en Syrie. «Elle se cachait derrière les jambes de sa mère».

Investigations

En parallèle, Sofiane et sa famille font l'objet d'investigations judiciaire et sociale destinées à évaluer sa capacité à devenir tiers de confiance et assumer la garde de la fillette le temps de l'incarcération de sa mère, qui garde l'autorité parentale. Perquisitions, fouille des ordinateurs et des répertoires, leur histoire est passée au crible pour comprendre son fonctionnement, l'embrigadement de leur fille, et son positionnement par rapport à cela.