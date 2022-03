Nâdiya visée par un SMS raciste

Nâdiya (35 ans) a été outrée par un SMS raciste diffusé durant son clip «Tired of Being Sorry», en duo avec Enrique Iglesias, sur la chaîne Virgin 17. «À mort tous les [...] et autres sales races de France», lisait-on à l’écran le 8 juillet dernier.

Avant-hier, la chanteuse française d’origine algérienne a dit au Parisien: «Je suis choquée par ce message. Il touche à des choses graves et renvoie aux génocides».