Israël : Naftali Bennett ne sera pas candidat aux prochaines élections

La décision du Premier ministre sortant est tombée mercredi soir, quelques heures avant la dissolution attendue et finalement repoussée du Parlement israélien.

Le Premier ministre israélien Naftali Bennett ne sera pas candidat aux prochaines élections législatives, a-t-il annoncé mercredi à la veille de la dissolution du Parlement qui ouvrira la voie à un cinquième scrutin en moins de quatre ans en Israël. «Je n’ai pas l’intention de me présenter aux prochaines élections, mais je resterai un soldat loyal de ce pays, que j’ai servi toute ma vie en tant que soldat, officier, ministre et Premier ministre», a déclaré Naftali Bennett dans un discours à la Knesset, le Parlement, confirmant céder la direction de sa formation Yamina à l’actuelle ministre de l’Intérieur, Ayelet Shaked.

Huit partis unis pour renverser Netanyahu

En juin 2021, Naftali Bennett et Yaïd Lapid avaient écrit une page de l’histoire d’Israël en réunissant une coalition de huit partis (droite, gauche, centre), incluant pour la première fois une formation arabe, afin de couper court à 12 ans sans discontinuer de pouvoir de Benjamin Netanyahu. Mais un an plus tard, la coalition a perdu sa majorité à la chambre au point où Naftali Bennett a jeté l’éponge la semaine dernière en annonçant son intention de dissoudre la chambre pour convoquer de nouvelles élections.

Des députés s’étaient entendus pour voter une série de lois – mardi et mercredi – avant de dissoudre le Parlement tard mercredi soir afin d’éviter qu’une disposition protégeant les plus de 475 000 colons israéliens vivant en Cisjordanie occupée ne soit plus en vigueur. Afin de fragiliser encore davantage le gouvernement de Naftali Bennett qui avait perdu sa majorité, l’opposition menée par Benjamin Netanyahu avait refusé début juin de voter en faveur de cette loi qu’elle défend pourtant. Or cette loi doit être renouvelée au 30 juin sans quoi les colons en Cisjordanie --territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967-- risquent de perdre leur protection légale en vertu du droit israélien. Or si le Parlement est dissous avant ou à cette échéance, la loi est automatiquement reconduite.