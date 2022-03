Natation - Euromeet : Nageurs luxembourgeois au rendez-vous

LUXEMBOURG - De nombreux nageurs luxembourgeois participeront aux finales de l’Euromeet, samedi, à la Coque.

Laurent Carnol en finale du 50 m et 200 m brasse. (AFP)

Laurent Carnol s’est qualifié pour les finales du 50 m et 200 m brasse tandis que Raphael Stacchiotti participera aux finales du 50 m papillon et du 200 m nage libre. Julien Henx et Jean-François Schneiders seront en finale du 100 m dos après que ce dernier a signé le meilleur temps des qualifications.