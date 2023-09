Nagorny Karabakh: «J’ai tout abandonné derrière moi, mes animaux, tout»

«Je ne sais pas ce que je vais faire»

«Les gens cuisinent dehors»

Le Nagorny Karabakh, rattaché en 1921 par le pouvoir soviétique au territoire azerbaïdjanais, avait été par le passé le théâtre de deux guerres entre les anciennes républiques de l’URSS que sont l’Azerbaïdjan et l’Arménie: l’une de 1988 à 1994 (30’000 morts) et l’autre à l’automne 2020 (6500 morts). Cette fois, l’opération militaire a été bouclée en 24 heures, les forces séparatistes n’ayant pas fait le poids face à Bakou, et Erevan ayant refusé d’engager ses troupes dans un nouveau conflit dans ce territoire.

«On a eu 15 minutes pour faire nos affaires»

Dans la foule des réfugiés, Shamir, un agriculteur de 28 ans qui ne donne pas son nom, a quant à lui quitté son village proche de la frontière avec sa femme. «J’ai tout abandonné derrière moi, mes animaux, tout. D’abord, on a cru que seuls les habitants d’Eghtsahogh pouvaient partir, puis on a appris qu’on pouvait aussi. On a eu 15 minutes pour faire nos affaires, on n’a rien pu prendre», raconte cet homme à l’air épuisé. «Le village a été encerclé par l’armée azerbaïdjanaise. On n’avait pas de problèmes de nourriture, on avait des potagers et le CICR nous apportait de la farine», assure-t-il, après qu’un premier convoi d’aide du Comité international de la Croix-Rouge a pu entrer samedi au Nagorny Karabakh.