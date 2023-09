Nagorny-Karabakh: La reprise des combats inquiète la communauté internationale

La reprise du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan s’est invitée mardi en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies, la France réclamant une réunion «d’urgence» du Conseil de sécurité pour prendre acte d’une offensive «illégale» et «injustifiable» menée par Bakou au Nagorny-Karabakh. Cette réunion pourrait avoir lieu «dans les prochains jours», ont indiqué à l’AFP deux sources diplomatiques, évoquant jeudi.

«Opération antiterroriste»

Le chef de l’ONU a appelé «dans les termes les plus forts, à un arrêt immédiat des combats, à la désescalade et au respect plus strict du cessez-le-feu de 2020 et des principes du droit international humanitaire», selon un communiqué publié mardi soir, par son porte-parole Stéphane Dujarric.