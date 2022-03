En Allemagne : Naissance de deux bébés pandas au zoo de Berlin

Meng Meng, la femelle panda du zoo de Berlin, a donné naissance, samedi soir, à des jumeaux, a annoncé lundi le zoo. Une première pour l'Allemagne.

«Meng Meng et ses deux petits vont bien», a annoncé le directeur du zoo de Berlin, Andreas Knieriem, cité dans le communiqué.Les deux pandas géants sont nés à une heure d'intervalle, samedi, après 147 jours de grossesse et pèsent 186 et 136 grammes. Leur sexe n'a pas encore été déterminé.