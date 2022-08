En Birmanie : Naissance rare d'un éléphant blanc

Né le 23 juillet dans l'État de Rakhine, le pachyderme pesait à la naissance près de 80 kilogrammes, pour environ 70 centimètres de hauteur, a indiqué le Global New Light of Myanmar. Il possède sept des huit caractéristiques associées aux éléphants albinos, dont «des yeux de couleur perle», «un pelage blanc», «une queue distinctive», selon le quotidien officiel.

Sa mère, âgée de 33 ans et nommée Zar Nan Hla, est gardée par une entreprise publique de bois. Les images diffusées par la chaîne d'Etat ont montré l'éléphanteau, qui n'a pas encore de nom, jouer dans l'eau avec sa mère. Les éléphants blancs, très rares, sont considérés comme un joyau de bon augure dans certaines cultures bouddhistes d'Asie du Sud-Est, qui les associent aux symboles de la royauté.

«Suis-je daltonien?»

Il en existe six en captivité dans la capitale Naypyidaw, selon le média d'État, principalement de l'État de Rakhine et de l'Ayeyarwady (sud). Sur les réseaux sociaux, certains commentaires étaient sceptiques, dans un contexte de tensions accrues en Birmanie, plongé dans le chaos depuis le coup d'Etat militaire du 1er février 2021 et la répression d'opposants par la junte qui a suivi.