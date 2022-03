Affaire Neymar : Najila a encore été lâchée par son avocat

Le nouveau représentant de la jeune femme brésilienne qui accuse le footballeur de l'avoir violée à Paris, a mis un terme à la collaboration avec sa cliente.

«Elle m'accuse en prétendant que la géolocalisation de son appareil pointe dans mes bureaux, a fustigé l'avocat, Danilo Garcia de Andrade. Ma cliente a une posture totalement contraire à l'éthique, au bon sens et à la vérité... J'adorerais avoir cette tablette, je pourrais ainsi la remettre à la police afin de l'utiliser à renforcer sa condition de victime... Mais je renonce car la relation entre un avocat et sa cliente est basée sur la confiance, et dans ce cas, je n'ai plus confiance. J'espère que la vérité sera établie».