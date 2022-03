Nancy Reagan «voit» son mari la nuit et lui parle

Dans une interview publiée dans le dernier numéro du magazine Vanity Fair, la veuve de l'ancien président des États-Unis révèle que le souvenir de son mari est encore très vivace.

«Cela peut sembler étrange, mais je vois Ronnie», dit Mme Reagan, qui aura 88 ans le mois prochain. L'ancienne First Lady était mardi à Washington aux côtés de Barack Obama, qui a mis en place une commission chargée de préparer les cérémonies du centième anniversaire de la naissance du 40ème président des États-Unis, qui auront lieu en 2011.

Le président est apparu devant les caméras tenant par le bras Mme Reagan. Tout de rouge vêtue, elle marchait lentement en s'appuyant sur une canne. Mme Reagan doit également participer mercredi au Capitole à l'inauguration d'une statue de son époux. «La nuit, si je me réveille, je pense que Ronnie est là et je lui parle. Ce que je lui dis n'a pas d'importance. Mais le fait est, je pense qu'il est vraiment là. Et je le vois», dit-elle au magazine, dans une de ses rares interviews.