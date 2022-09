Biopic à venir : Naomi Ackie «phénoménale» en Whitney Houston: découvrez la bande-annonce

C’est un des films les plus attendus de cette fin d’année: «I Wanna Dance with Somebody» sortira le 21 décembre prochain et s’annonce déjà comme un carton tant Witney Houston a marqué toute une génération. Écrit par Anthony McCarten, scénariste du biopic «Bohemian Rhapsody» consacré à Freddie Mercury, le film met en scène Naomi Ackie sous les traits de l’inoubliable interprète de «I will always love you».