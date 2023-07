Naomi Ayé veut représenter le Luxembourg à l’Eurovision

Presque trois ans plus tard, Naomi, qui a aujourd’hui 15 ans, continue ses études et fréquente quotidiennement le Conservatoire de la ville de Luxembourg, où elle étudie actuellement le jazz. En parallèle, elle compose des chansons, dont elle écrit les paroles comme les musiques.

Des projets et de l'ambition

«J’ai commencé à faire de la musique influencée par des styles différents, comme l’électro et la musique latino», nous explique celle dont la voix est devenue plus grave. «J’évolue désormais en groupe, avec John Wolter à la batterie et Mateus Wojda à la guitare et au banjo», précise Naomi. Son inspiration peut se matérialiser au cœur de la nuit. «Je me lève parfois à 3h du matin avec des textes en tête», dit-elle.