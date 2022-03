Icône de la mode : Naomi Campbell pose avec sa fille en une de «Vogue»

Neuf mois après avoir anoncé la naissance de sa fille, la quinquagénaire s'est confiée au magazine «Vogue»: jamais son bébé ne se plaint, «c'est un vrai soldat!».

«C'est une gentille petite fille», glisse-t-elle, «elle dort très bien, ne pleure presque jamais et on me dit qu'elle est déjà très vive pour son âge. Elle commence à faire des signes de la main et sourit beaucoup, elle parle presque». Et d'ajouter, «elle a déjà six dents et je pense qu'elle marchera avant de ramper». Jamais elle ne se plaint, «c'est un vrai soldat!».