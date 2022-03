Nas dit ne gagner «que» 147 165 dollars par mois

En

instance de divorce, Kelis veut vider les

poches de son ex-mari, le rappeur Nas.

Enceinte, elle demande à ce qu'il prenne en charge toutes les dépenses de sa grossesse ainsi que la moitié des dépenses après la naissance de l'enfant, en plus des prestations compensatoires liées au divorce. Si la somme exacte n'est pas connue, la chanteuse justifie sa gourmandise en racontant à qui veut l'entendre que Nas aurait gagné plus de 11 millions de dollars en 2006, et que ce qu'elle réclame n'est trois fois rien en comparaison.