Football – Ligue des champions – Nasser al-Khelaifi perd ses nerfs: «Je vais te tuer!»

Le président du Paris Saint-Germain n'a pas digéré la énième élimination de son club en Ligue des champions. AFP

Selon différents médias espagnols, Nasser Al-Khelaifi aurait totalement perdu ses nerfs, mercredi soir, au terme du huitième de finale entre le Real Madrid et le PSG. Assis dans la tribune d’honneur du stade Santiago Bernabeu au côté de Leonardo, le président parisien a assisté très nerveusement aux dernières minutes du match, avant de prendre la direction des vestiaires réservés aux équipes visiteuses, en criant et en injuriant les arbitres pour n’avoir, entre autres, pas sanctionné une faute de Benzema sur Donnaruma, à l’occasion de l’égalisation madrilène.

Scène filmée puis effacée

Hors de lui, racontent les journalistes de Marca et de AS, Al-Khelaifi se serait ensuite trompé de chemin pour se retrouver dans le bureau d’une employée du Real. Sans raison, il s’en est violemment pris à elle et il a ensuite fallu que plusieurs personnes interviennent pour un peu le calmer. Malheureusement pour lui, toute cette scène pour le moins gênante pour une personne qui, en public, prône les bonnes manières, aurait été enregistrée par un témoin sur son téléphone portable.

L’atmosphère s’est encore envenimée lorsque Al-Khelaifi se serait rendu compte d’avoir été filmé durant cette altercation. Il se serait alors dirigé vers le détenteur du portable en lui criant: «Je vais te tuer!» C’est à ce moment que les propres gardes du corps du président parisien l’auraient éloigné. Un peu plus tard, Leonardo aurait exigé que la scène filmée par l’employé du Real soit effacée de son téléphone. Ce qui a été fait.

Rapport arbitral accablant

De son côté, Danny Makkelie, le directeur de jeu néerlandais de la rencontre, a souligné dans son rapport l’attitude agressive des dirigeants du PSG envers eux-mêmes, les arbitres, qui leur auraient même proféré des menaces. «Le président et le directeur technique du PSG, écrit-il dans son rapport, ont fait preuve d’un comportement agressif et ont tenté de pénétrer dans le vestiaire des arbitres. Lorsque l’arbitre leur a demandé de sortir, ils ont bloqué la porte et le président a frappé le drapeau de l’un des participants, le brisant».

Une semaine cauchemardesque