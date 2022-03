En Suisse : Nasser Al-Khelaïfi (PSG) interrogé par la justice

Le président de BeIn Media et du Paris SG est entendu depuis ce mercredi matin, à Berne, par le procureur général de Suisse, pour corruption présumée.

Nasser Al-Khelaïfi devrait être entendu pendant plusieurs heures. AFP/Valery Hache

L'audition de Nasser Al-Khelaïfi, président de beIN Media et du Paris SG, a débuté ce mercredi vers 9h45 (heure française) à Berne, a indiqué André Marty, porte-parole du procureur général de Suisse, qui interroge le Qatarien pour corruption présumée. M. Al-Khelaïfi est soupçonné, en qualité de dirigeant de beIN Media, d'avoir corrompu Jérôme Valcke, ex-n°2 de la FIFA, pour l'attribution des droits de diffusion de deux Coupes du monde, 2026 et 2030, pour les zones Afrique du Nord et Moyen-Orient.

Au moment de la pause d'une heure à la mi-journée, le porte-parole a indiqué que l'audition pourrait durer plus qu'un jour. "Dans ce cas une nouvelle date devrait être fixée avec les avocats et le prévenu, et il se pourrait bien que ce ne soit pas pour demain (jeudi)", a-t-il ajouté.

Le patron de beIN Media est entré dans les locaux en toute discrétion, échappant aux caméras. MM. Al-Khelaïfi et Valcke nient les accusations de la justice suisse. Me Francis Szpiner, avocat du boss du PSG, avait expliqué mercredi dernier à l'AFP que son client «contestait toute corruption» et «souhaitait être rapidement entendu à sa demande par le ministère public de la Confédération suisse».