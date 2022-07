Confiance en soi: Natalie Portman, boostée par sa transformation physique

Natalie Portman lors de la première du film «Thor: Love And Thunder» à Los Angeles en juin 2022. AFP

«Dans «Black Swan», on m’avait demandé d’être aussi fluette que possible. Ici, dans «Thor», j’ai dû être la plus grande et la plus forte possible. Ce défi était important et il a joué sur mon état d’esprit en tant que femme», explique Natalie Portman à «Variety» pour la sortie du film «Thor: Love and Thunder», sorti le 6 juillet au Luxembourg.

Se percevoir différemment

La transformation de son corps n’a pas seulement entraîné des changements physiques: «Me voir si grande m’a permis de me percevoir différemment, de marcher d’une nouvelle manière», indique-t-elle. «Quand on est petite - et plus encore, je pense, lorsqu’on commence une carrière en étant enfant - souvent, je me sens jeune, voire novice. Et cela conditionne la manière dont je me présentais aux autres.»

Entraînement intensif

«D’habitude, les actrices font de la gym pour rester minces et toniques, mais là, j’ai dû travailler dix mois pour changer de carrure et me muscler, avec l’aide de mon entraîneuse et des cascadeurs», précise l’actrice de 41 ans, à «Télé 7 jours», cette semaine.