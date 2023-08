Natasha Liu Bordizzo: «Faire partie de l’univers «Stars Wars» est plus qu’un job»

J’avoue que ma ceinture noire de taekwondo et ma pratique du karaté à l’adolescence me sont utiles (rires). J’ai souvent eu des rôles très physique dans mes tournages précédents. J’ai aussi appris à manier les épées, ce qui me sert pour les sabres laser.

Le plus important est d’avoir une personne pour qui cet univers n’a aucun secret et, pour moi, ça a été le créateur d’«Ahsoka», David Filoni. Il respire et vit avec «Star Wars» depuis des années. Quand je le croise hors du plateau, je ne sais pas s’il me voit comme Natasha ou comme Sabine (rires). Mais cela m’importe peu car il est brillant pour incorporer des détails de ma vie dans mon personnage. Je me souviens avoir eu une rapide discussion avec lui en disant que mon chien me manquait. Je vis en Australie et j’étais loin de lui. David a trouvé le moyen d’intégrer cela dans la série.